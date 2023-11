Goku sfida Rufy, Ichigo e Naruto in questa fan art spettacolare!

L'artista @Batmandrew.art ha pubblicato sul suo profilo una fan art che ha entusiasmato i fan di anime di tutto il mondo. L'immagine mostra un crossover tra Dragon Ball Super, Naruto, Bleach e One Piece, con Goku, Ichigo Kurosaki, Monkey D. Luffy e Naruto Uzumaki pronti allo scontro.

In questo fantastico disegno, Goku, utilizzando la tecnica dell'Ultra Istinto, sembra aver appena schivato un fendente di Ichigo e ora è pronto a contrattaccare. Rufy e Naruto non sembrano certo tirarsi indietro, con il primo nella sua forma Gear 5, una delle più potenti di One Piece, e il secondo pronto a sferrare un rasengan al padre di Gohan.

L'Ultra Istinto è stato scatenato da Goku per la prima volta durante il suo duello contro Jiren. Questa forma viene descritta come una tecnica che permette di accedere ad uno stato mentale che consente al corpo di reagire in modo automatico, cioè senza pensare. È caratterizzata dal classico cambio di colore dei capelli del saiyan e da un'aura di energia emanata dal corpo di Goku. Qui potete scoprire quali sono tutte le trasformazioni in Super Saiyan di Dragon Ball Super.

È difficile dire chi vincerebbe in uno scontro tra questi quattro potenti combattenti. Goku è sicuramente uno dei guerrieri più forti del mondo degli anime, ma Ichigo, Rufy e Naruto potrebbero risultare una sfida impossibile per lo Z-Fighter se affrontati contemporaneamente, per quanto il potere del sayan ha raggiunto livelli quasi inimmaginabili nella saga di Super.