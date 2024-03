Da Goku a Rufy e Naruto: perché i protagonisti shonen sono così ingenui?

A partire dagli anni ’90, visto l’immenso successo a livello mondiale ottenuto da Dragon Ball, moltissimi autori di shonen si sono ispirati alla caratterizzazione di Goku per ideare e portare su carta i loro eroi, incappando in quello che poi sarebbe diventato un elemento comune a molte opere: la presenza di un protagonista ingenuo.

Ad oggi sono diversi i protagonisti riconoscibili e molto popolari, nati dalla passione e ammirazione nei confronti dell’opera di Akira Toriyama. Primi fra tutti Naruto Uzumaki e Monkey D. Luffy, icone del fumetto giapponese, i quali, a loro volta, hanno solidificato il successo di proporre eroi ingenui e influenzato le nuovissime generazioni di mangaka, arrivando a Mash Burndead di Mashle, o Denji di Chainsaw Man.

Tra i principali tratti in comune tra questi personaggi troviamo: immaturità, anche nei momenti in cui viene richiesta serietà, eccessivo affidamento sul proprio istinto e desiderio di combattere, e ad una scemenza limitata però solo al di fuori dei confini di battaglia. Infatti, tutti dimostrano di avere uno spiccato talento per il combattimento, sia agendo in maniera diretta ed efficace ma anche con strategia.

L’evoluzione di protagonisti così ingenui avviene principalmente in due modi: o si sviluppa attorno ad una maturazione del personaggio, che abbandona finalmente il suo atteggiamento bambinesco, e ciò lo vediamo in Naruto dopo la morte di Jiraiya, o nel raggiungimento di altri potenziamenti dopo aver subito gravi perdite o sconfitte, senza però una vera crescita caratteriale, e questo si nota in Luffy o Goku.

Ci troviamo, quindi, di fronte a due tipi di protagonisti shonen ingenui: lo statico e il dinamico, le cui evoluzioni e cambiamenti scaturiscono, quasi sempre, da momenti tragici e drammatici. Il motivo dietro la creazione di protagonisti del genere è abbastanza semplice: aiutano i lettori, anche più piccoli, ad immedesimarsi in loro e a considerarli affidabili. Narrare una storia ambientata in un altro universo attraverso gli occhi di un eroe stratificato, complesso, e con dubbi morali rischia di tradursi in un flop commerciale, e di non crearsi un proprio spazio nel già vastissimo catalogo di shonen presenti sul mercato. Esistono comunque eccezioni di rilievo con protagonisti profondi e complessi, basti pensare ad Eren Jaeger di Attack on Titan.

Inoltre, proprio per questa assenza di stratificazione caratteriale risulta molto più facile trasmettere e comunicare attraverso questi protagonisti valori importanti, come amicizia, amore, onore, rispetto ed eroismo. È ormai una formula consolidata nella categoria shonen, che continua a funzionare e catturare milioni di lettori.

