Goku sfida Superman: uno scontro da sogno in Death Battle

Death Battle, la popolare serie YouTube che mette a confronto personaggi di diversi universi immaginari, sta per tornare con un nuovo episodio molto atteso: la rivincita tra Goku, il più famoso di tutti gli Z-Fighter di Dragon Ball, e il celebre supereroe della DC comics Superman.

La serie Youtube nel corso degli anni ha visto numerosi scontri improbabili come quello tra Darth Vader, il celebre sith di Star Wars, e Obito Uchiha di Naruto. L'ultima battaglia disponibile sul canale di Death Battle è un appassionante duello tra Rick Sanchez, il protagonista della serie animata Rick e Morty della Adult Swim, e The Doctor di Doctor Who.

Recentemente, è stato annunciato che il prossimo scontro arriverà il 4 Dicembre e sarà un classico amato dai fan della serie: Goku vs Superman. L'ultima volta che i due eroi si sono affrontati è stato nel 2015, e in quell'occasione Superman aveva sconfitto il Saiyan. L'Uomo d'Acciaio, grazie ai suoi poteri sovrannaturali e alla sua invulnerabilità, era stato in grado di sconfiggere Goku, che all'epoca poteva contare solo sulle trasformazioni in Super Saiyan da 1 a 4, in Super Saiyan God e in Super Saiyan Blue. Qui potete trovare tutte le trasformazioni Saiyan di Goku in Dragon Ball.

Da allora Dragon Ball ha potenziato Goku con l'Ultra Istinto, una nuova trasformazione che gli permette di accedere ad uno stato mentale la quale consente al corpo di reagire in modo automatico, cioè senza pensare. Con questa nuova forma, Goku potrebbe finalmente essere in grado di avere una possibilità e sconfiggere Superman.

Una cosa è certa: la rivincita tra Goku e Superman sarà un evento imperdibile non solo per i fan di Death Battle, ma per tutti gli appassionati di anime, manga e fumetti.