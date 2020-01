Goku Super Saiyan 5: presentata una fan art su questa trasformazione di Dragon Ball AF

Dragon Ball fu uno dei fenomeni più importanti degli anni '90. La maggior parte del mondo non aveva internet ed era difficile documentarsi sulle proprie serie preferite. Chi poteva però godere degli albori della rete incappava ogni tanto in notizie particolari. Una di queste era la nascita di Dragon Ball AF e di Goku Super Saiyan 5.

All'alba del 2020 i fan stanno attendendo Dragon Ball Super 2, ma poco più di venti anni fa gli appassionati avevano concluso la visione di Dragon Ball GT. L'anime aveva introdotto un'altra trasformazione iconica per Goku, quella di Super Saiyan 4, derivante dal potere scimmiesco dei saiyan. Il termine di Dragon Ball GT lasciò inevitabilmente un vuoto nei fan che diedero il via al proprio universo fanmade, e tra questi sorse Dragon Ball AF. Una delle forme presentate da questa storia era quella del Super Saiyan 5, diretto seguito della quarta trasformazione.

Anche ad anni di distanza, con smentite e serie inedite, Goku Super Saiyan 5 ogni tanto risbuca in rete con diverse fan art. L'ultima versione di questo personaggio è ad appannaggio di VPagon, illustratore che ha presentato su Twitter come immagina il protagonista di Dragon Ball in questa forma. In calce potete osservare l'immagine che richiama in parte al Super Saiyan 3, con i lunghi capelli, il ciuffo e l'assenza di sopracciglia, e in parte al Super Saiyan 4, con la pelliccia e la presenza della coda, il tutto dominato da un colore bianco-argenteo.

Come sarebbe Dragon Ball Super se venissero introdotti il Super Saiyan 4 e 5? Per ora, i fan devono accontentarsi dell'Ultra Istinto.