Goku Super Saiyan in una statuetta da over 9000 per lo scontro più bello di Dragon Ball Z

Goku e gli altri stavano festeggiando la vittoria: la Genkidama sembrava aver fatto centro, mettendo finalmente fine alla tirannia di Freezer, quell'alieno che imperava da anni sulla galassia e che aveva fatto fuori la stirpe dei saiyan. Un urlo, una sorpresa e una nuova crisi che poi fecero nascere uno dei momenti più epici di Dragon Ball Z.

La trasformazione di Goku in Super Saiyan fu un momento epico, leggendario, iconico, e si potrebbe continuare con tanti altri aggettivi dello stesso stampo. Se c'è un momento che tutti i bambini e ragazzi di una certa fascia d'età ricordano è l'urlo di Goku durante la trasformazione, con il protagonista avvolto in un'aura dorata mai vista prima. Quello fu l'apice della saga di Freezer, il momento che cambiò il battle shonen per sempre.

Ora potete avere per voi un memento di quella scena grazie a Infinity Studios che ha preparato una statuetta di Goku Super Saiyan che ha sconfitto Freezer al prezzo di 580 euro. Una statuetta non di certo alla portata di tutti ma che, come si vede in basso, è ben realizzata. In scala 1 a 4, con dimensioni 60x28x37 centimetri, è dotata di LED e vede il Super Saiyan protagonista di Dragon Ball Z con due acconciature differenti e con la maglia mezza strappata o completamente rotta, mentre Freezer giace ai suoi piedi.

Un bel tributo al momento più epico di Dragon Ball Z che verrà proposto dal terzo trimestre del 2022.