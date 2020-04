Goku Super Sayan Blue è il protagonista di un fantastico artwork

Nonostante da diversi capitoli di Dragon Ball Super si stia ponendo particolare attenzione sulla tecnica divina dell'Ultra Istinto, i fan mostrano sempre molto interesse verso le due nuove trasformazioni introdotte nella nuova serie firmata Toriyama Toyotarō, ovvero il Super Sayan God, e il Super Sayan Blue.

Non è infatti inusuale trovare disegni, fanart e qualsiasi tipo di rappresentazione artistica delle nuove forme dei Sayan, assunte da Goku e Vegeta per fronteggiare nuovi nemici e villain, come avvenuto anche durante lo scontro, sul pianeta Neo Namecc, con il terribile stregone Molo, antagonista principale dell'attuale arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Tuttavia in questa circostanza la potenza del Super Sayan Blue non è stata sufficiente a mettere in difficoltà il Divoratore di Pianeti, vista la capacità dell'avversario di assorbire non solo l'energia del pianeta stesso ma anche quella delle creature che vi si trovano. Con il debutto nella pellicola La Resurrezione di F, questa trasformazione ha da subito conquistato molti appassionati del brand, sia per i poteri legati al Ki, sia per il colore che la caratterizza, un blu molto acceso.

L'utente @DarkHans0 ha condiviso su Twitter la splendida illustrazione che trovate di seguito, dove ha voluto rappresentare, abbastanza fedelmente, Goku Super Sayan Blue su uno sfondo neutro, pronto a combattere come si evince dalla sua posa.

Ricordiamo che nel volume 12 Goku e Vegeta cambieranno look, mentre sono emerse in rete delle tavole inedite che spiegano la scomparsa di Freezer.