Goku si trasforma in Super Saiyan con una AI: il momento più epico di Dragon Ball Z

Ci sono dei momenti che entrano a far parte dell'immaginario pop mondiale, e alcuni di questi momenti diventano dei veri e propri pilastri, delle scene intramontabili e ineccepibili che rimangono stampate nella mente di tanti fan sparsi per tutto il mondo. E di scene indimenticabili in Dragon Ball Z ce ne sono una miriade.

Goku è protagonista di tanti di questi, con il giovane saiyan disegnato da Akira Toriyama e ora passato nelle mani di Toyotaro che non a caso è il protagonista più amato del mondo degli shonen di combattimento. Con Dragon Ball, ha cresciuto una generazione e proprio con lui protagonista ci sono alcuni dei momenti più epici del mondo degli anime. E uno di questi momenti è l'attimo in cui Goku si trasforma in Super Saiyan su Namek, per fronteggiare Freezer e mettere fine definitivamente al suo regno di terrore.

La scena nell'anime di Dragon Ball la ricordano tutti, ma se cambiasse? Se fosse resa più realistica? È ciò che ha fatto una AI realizzando un Goku realistico che si trasforma in Super Saiyan. La pagina Instagram Unleashin Reality ha caricato una serie di foto dove il protagonista di Dragon Ball è parecchio arrabbiato, sempre con la sua tunica arancione e blu ma con i capelli neri. Foto dopo foto, la rabbia di Goku cresce a dismisura, con l'aura che diventa sempre più solida e presente, con il suo fisico e il suo viso che mutano finché i capelli non si schiariscono e diventano improvvisamente biondi.

E così, tra un fulmine e l'altro, questo la scena di Goku Super Saiyan realizzato da una AI viene completata. Pensate che la trasformazione sia stata abbastanza epica come lo fu originariamente nell'anime e nel manga di Akira Toriyama, oppure c'è ancora da lavorarci?