Goku Ultra Istinto si mostra in uno splendido artwork disegnato da un fan

Negli ultimi giorni si parla molto del capitolo 58 di Dragon Ball Super dove è effettivamente cominciato lo scontro tra Goku e il terribile Stregone Molo, che potrebbe concludere l'arco narrativo dedicato al Prigioniero della Pattuglia Galattica. Nelle ultime tavole disegnate da Toyotarō abbiamo visto il ritorno di questa tecnica divina.

L'Ultra Istinto "Sign" è il primo stadio della tecnica in questione, e Goku, in seguito ad un intenso e pericoloso allenamento con Merus, sembra essere in grado di padroneggiarlo tranquillamente. È con la sorpresa, e soprattutto il compiacimento di un livello così elevato raggiunto da Goku, che lo scontro tra i due sta per iniziare, mentre molti si chiedono ancora quanto ritarderà Vegeta, che ricordiamo essersi recato su Yardrat per acquisire nuove tecniche.

Nel nostro speciale dedicato all'Ultra Istinto, abbiamo analizzato le varie apparizioni sia nel manga che nell'anime di questo potere sovrannaturale, che preclude qualsiasi pensiero durante i combattimenti, facendo muovere il corpo in maniera automatica, e mentre alcuni fan si chiedono se è stata davvero una buona idea l'introduzione di questa tecnica, altri hanno voluto ricrearla in spettacolari illustrazioni.

Come l'utente @DBZSquad_ che su Twitter ha condiviso il post che trovate in fondo alla pagina, in cui Goku Ultra Istinto, ricreato su una delle scene più incredibili dell'anime di Dragon Ball Super, ovvero il momento in cui il Sayan scaglia un potentissimo pugno contro Jiren, durante il Torneo del Potere.