Goku Ultra Istinto prende vita con questo riuscito cosplay

Nella serie di Dragon Ball Super sono state inserite molte tecniche di lotta e trasformazioni inedite per Goku e i suoi amici. La più iconica è l'Ultra Istinto, tecnica che viene omaggiata da un fan in questo cosplay.

L'Ultra Istinto è la tecnica, per adesso, più potente a disposizione di Son Goku sia nell'anime (arrivato alla sua conclusione, ma tutti aspettiamo un Dragon Ball Super 2) che nel manga, dove il nostro eroe ha dato prova di riuscire a padroneggiarlo nella battaglia contro Molo del capitolo scorso. Ma che tecnica è l'Ultra Istinto? Per chi non lo sapesse, questa tecnica consente all'utilizzatore di agire senza pensare, muovendosi appunto per istinto e poter così evitare gli attacchi e contrattaccare efficacemente. Una tecnica più mentale che fisica. Difficilissima da padroneggiare, consente a Goku di poter rivaleggiare contro Jiren nel Torneo del Potere. Il cosplayer JohnnyJunkers sulla sua pagina di Instagram ci mostra la sua personale versione di Goku Ultra Istinto, come potete vedere nel profilo in calce alla notizia.

I capelli grigi e l'aura azzurra che avvolgono Goku in questo stato sono ormai diventati iconici al pari della prima trasformazioni in Super Saiyan contro Freezer. Chissà se in futuro vedremo nuove tecniche ancora più potenti e iconiche di questa in un futuro Dragon Ball Super 2. Magari potrebe essere Vegeta a superare finalmente Goku?