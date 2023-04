Goku tra gli ultras: il protagonista di Dragon Ball al centro di alcune coreografie

Goku è il personaggio principale dell'iconica serie anime e manga Dragon Ball. È un guerriero Saiyan proveniente dal pianeta Vegeta, ma è stato inviato sulla Terra da bambino per annientare gli umani, tuttavia ha perso memoria della sua missione e ha deciso di proteggere il pianeta invece di distruggerlo.

Goku è diventato talmente iconico da diventare un fenomeno popolare, arrivando in qualunque ambiente, anche quello sportivo. Sono passati tanti anni da quando Goku divenne tifoso del PSG, almeno secondo le intenzioni della tifoseria della squadra parigina, che portò il Super Saiyan di Dragon Ball Z sugli spalti. Questo trend non si è però fermato a quell'occasione: in particolar modo fuori dall'Italia, l'anime con il guerriero protagonista viene portato spesso allo stadio, essendo molto amato anche dalle tifoserie.

Spostandoci dal nord al sud, si va in Marocco, più precisamente allo Stadio Mohammed di Casablanca. In questo stadio gioca il Wydad, squadra cittadina che ha deciso di usare il protagonista di Dragon Ball nelle proprie coreografie. E questo non è avvenuto una sola volta: come ha fatto notare il noto fan Mundo Kame, che mantiene sempre un occhio di riguardo con l'universo di Dragon Ball, in più occasioni Goku è stato protagonista di coreografie sportive, apparendo sugli spalti sia in versione normale che Super Saiyan. "Going stronger, going further on any road" è la scritta che si può leggere in basso in queste occasioni, con uno stile che imita quello del logo di Dragon Ball Z, con tanto di sfere che ricordano le Sfere del Drago. Una frase che ricorda bene il carattere di Goku. In aggiunta, al centro c'è un richiamo alla "Beast Mode", forse un riferimento alla nuova forma di Gohan apparsa in Dragon Ball Super: Super Hero.

Chissà se anche gli ultras italiani imiteranno queste coreografie nel prossimo periodo. Intanto, andando oltreoceano, più precisamente negli Stati Uniti d'America, Gogeta è apparso nella MLS con una maestosa e gigantesca coreografia.