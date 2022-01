Quante volte Goku ha usato il Kaioken in Dragon Ball Z? Contiamole

L'inizio di Dragon Ball Z è stato traumatico per Goku e compagni. Il timeskip dopo il 23° Torneo Tenkaichi dove il protagonista vinse ha portato tante sorprese come la nascita di Gohan ma soprattutto la scoperta delle origini di Goku. Ciò obbligò il saiyan a esplorare nuovi modi per diventare più forte, e Re Kaioh gliene offrì uno.

Oltre il serpentone, su quel pianetino, Goku si allenò costantemente per imparare il Kaioken, una delle tecniche di Re Kaioh e che porta anche il suo nome. Il protagonista di Dragon Ball Z lo mise quasi subito all'opera, sfoderandolo tra l'altro in varie occasioni. Quante volte Goku sfrutta il Kaioken in Dragon Ball Z?

Si parte con l'episodio 21, ambientato ancora sul pianeta di Re Kaioh nell'altro mondo, dove Goku sfodera una forza incredibile, una velocità senza pari e un'aura bianca brillante. L'esordio in combattimento avviene però in Dragon Ball Z episodio 29, quando lo utilizzò per fermare Nappa in uno dei momenti più iconici della serie. Contando poi le restanti volte in cui è stato attivato, arriviamo a 17 Kaioken nel corso di Dragon Ball Z.

Col tempo, questa tecnica è praticamente scomparsa dai radar per lasciare il posto al Super Saiyan, pur facendo qualche altra apparizione in Dragon Ball Super insieme al Super Saiyan Blue, rendendo Goku molto forte.