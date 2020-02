Goku e Vegeta cambiano in Super Dragon Ball Heroes: nuovi outfit per i protagonisti

I due protagonisti di Dragon Ball hanno per lungo tempo indossato sempre gli stessi vestiti, senza troppe variazioni. Goku ormai è impresso nella mente di tutti con la divisa arancione derivante dalla tuta della scuola della tartaruga, insieme a maglie e polsini blu. Per Vegeta, invece, sempre tuta blu aderente più l'armatura Saiyan senza spalline.

Col tempo, le divise dei personaggi hanno subito pochissime modifiche, mentre nel prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes stiamo per assistere a un ulteriore design inedito. Da poco in Giappone, alle 5 del fuso orario nipponico, è andato in scena l'episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes che ha presentato i nuovi Goku e Vegeta.

Come potete vedere in calce, i due guerrieri saiyan hanno divise nuove di zecca. Per Goku non manca la divisa arancione, ma è diversa dalla classica tuta: molto più larga, con il logo nero della Capsule Corporation che spicca sul lato sinistro; inoltre, la maglia, la cinta e i polsini blu diventano neri, donando un accostamento di colori al personaggio che ricorda quello di Naruto in Naruto: Shippuden. Per Vegeta invece rimane lo stesso accostamento di colori, tuttavia realizzato da una nuova tuta con diversi dettagli e una inedita armatura saiyan con due protezioni che scendono anche sui fianchi.

Super Dragon Ball Heroes tornerà con Big Bang Mission e potremo vedere i due noti eroi proprio con questi nuovi abiti, dando una rinfrescata all'aspetto dei protagonisti del franchise.