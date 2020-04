Goku, Vegeta o Freezer, chi merita di diventare il prossimo Dio della Distruzione?

Nel corso della giornata di ieri, su Twitter si è accesa un'interessante discussione tra alcuni rinomati doppiatori di Dragon Ball. Il trio ha dibattuto sul nome del possibile successore di Beerus, e i fan della serie non sono certo restati con le mani in mano. Chi è dunque il miglior candidato per il titolo di nuovo Dio della Distruzione?

Secondo Sonny Strait, voce inglese di Crilin, sarà Goku ad ascendere al titolo di divinità, opinione non condivisa dal leggendario Christopher Sabat (Vegeta, Piccolo) e da Chris Ayres (Freezer). I fan hanno principalmente sostenuto la prima possibilità, mentre secondo altri Beerus non lascerà mai la sua posizione.

Secondo quanto mostrato da Akira Toriyama in Dragon Ball Super, gli Dei della Distruzione possono decidere quando ritirarsi e addirittura istruire il possibile successore. Nell'anime tale possibilità viene illustrata durante il Torneo del Potere da Khai, il kaioshin dell'Universo 11, quando nel corso dell'episodio 125 annuncia il ritiro di Belmod e l'ascesa a Dio di Toppo.

Goku è senza dubbio il guerriero più forte dell'Universo 7, ha un ottimo rapporto con Whis e Zeno ed è riuscito persino ad attingere al potere dell'Ultra Istinto, a differenza di Beerus. Dopo lo scontro con Hit nell'episodio 40 della serie, il saiyan lascia trasparire la possibilità di un futuro rematch con il Dio della Distruzione e visto il suo attuale livello di forza, è possibile che lo scontro si concluda a favore del protagonista.

Vegeta è già stato principe ed ha un'esperienza pregressa nel distruggere Pianeti. Il suo comportamento è meno accondiscendente rispetto a quello del compagno e il suo intelletto è decisamente superiore, per lo meno fuori dal combattimento. Freezer d'altro canto cerca di diventare un Dio della Distruzione dall'inizio della serie, e la sua indole sadica potrebbe essere addirittura considerata come una qualità positiva. Con Goku e Vegeta a difendere l'Universo e Whis a controllarlo inoltre, il villain sarebbe obbligato a tenere a freno i suoi impulsi malvagi.

E voi cosa ne pensate? Esiste qualcuno in grado di sostituire Beerus? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti per dare un'occhiata al nostro ultimo approfondimento sul manga di Dragon Ball Super.