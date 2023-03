Goku e Vegeta sono pronti al combattimento nel calendario di marzo 2023 Dragon Ball

Sono passati quasi 40 anni da quel 20 novembre 1984, lontanissimo giorno in cui sulle pagine di Weekly Shonen Jump debuttò il primo capitolo di un manga ancora sconosciuto per l'epoca. La leggenda di Dragon Ball cominciava, per giungere fino ai giorni nostri e far innamorare ancora miliardi di lettori.

Dal novembre 1984 al marzo 2023, Dragon Ball è ancora il manga shonen preferito da tantissimi appassionati. Non sorprende dunque che quasi giornalmente arrivino i più disparati prodotti di merch, da statuette a carte da collezione, fino a videogiochi e abbigliamento dedicato. Nella casa di un vero appassionato non può mancare il calendario di Dragon Ball.

Il calendario di marzo 2023 di Dragon Ball raffigura i due protagonisti dell'opera, che al momento nella serie manga di Dragon Ball Super hanno dovuto rinunciare ai riflettori in favore di Goten e Trunks. Mentre Vegeta si lancia all'attacco con un urlo di battaglia, Goku lancia una potente Kamehameha. Entrambi i guerrieri Saiyan sono in forma base e dunque con i capelli neri.

Ma che cosa dovranno aspettarsi gli appassionati nel corso di queste quattro settimane? Se il 5 marzo termineranno le votazioni per eleggere il combattente più forte di Dragon Ball, l'appuntamento da fissare sul calendario è il giorno 19 marzo. In tale data debutterà il capitolo 91 di Dragon Ball Super, appuntamento che inaugurerà una nuova saga che adatterà Dragon Ball Super: Super Hero.