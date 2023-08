Goku e Vegeta SSJ4 in queste statue di Dragon Ball GT da 2700 euro

Goku regredì allo stadio infantile agli inizi di Dragon Ball GT a causa del desiderio di Pilaf. Poco male, almeno agli inizi, dato che il saiyan giovane nel corpo e in parte anche nella mente riusciva ad affrontare tutti i nemici con facilità, ma questo solo fino a un certo punto. E infatti, per i più forti, nacque il Super Saiyan 4.

Durante la saga di Baby, il protagonista non riuscì a tenere testa alla potenza del nemico, che si era insidiato nel corpo di Vegeta, controllandolo. Per questo fu necessario trasformarsi, e lì fu presentata una delle trasformazioni più iconiche di Dragon Ball GT ma anche di tutto l'universo di Dragon Ball in generale, che fu poi proposta anche per Vegeta, diventando una parte intrinseca della mitologia di Dragon Ball.

La trasformazione in Super Saiyan 4 è un processo unico. In questa forma, i Saiyan raggiungono un potere sorprendente, ottenendo una pelliccia rossa sulla pelle e una grande crescita di capelli. Goku e Vegeta raggiungono questa forma attraverso un processo di controllo delle energie e del potere di Oozaru dorato, rappresentando un ritorno alle radici dei saiyan, richiamando l'aspetto bestiale di questa specie. Questa forma è notevole per la sua forza straordinaria e la sua combinazione di abilità fisiche e spirituali.

E ora Goku e Vegeta Super Saiyan 4 possono essere vostri con questi mezzi busti davvero spettacolari. KDC ha realizzato queste statue che potete vedere nel tweet in basso. Prodotte in scala 1:1, la statua di Goku Super Saiyan 4 costa 1395€, lo stesso prezzo di quella di Vegeta Super Saiyan 4, per un totale di ben 2695€ se acquistate insieme. Una cifra esorbitante ma che vi porterà ad avere, nel primo trimestre del 2024, l'iconica mutazione dei due protagonisti di Dragon Ball.

