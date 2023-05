È Goku il vero villain di Dragon Ball? I fan si scagliano contro il protagonista

Secondo la storia creata da Akira Toriyama, Goku è un uomo buono, un Saiyan dal cuore puro che protegge il pianeta Terra dalle più disparate entità malvagie. C'è però chi non crede a questa versione dei fatti. È Goku il vero villain di Dragon Ball?

I Guerrieri Z hanno affrontato una vasta mole di nemici in Dragon Ball. Dalla prima serie a Super, la Terra ha rischiato di venire distrutta e dominata da esseri crudeli più e più volte. Tra tutti, è Freezer il cattivo più famoso della serie. Ma siamo sicuri che il villain non sia in realtà qualcun altro?

Su Twitter, supportato da tesi piuttosto valide, un utente si è scagliato contro Goku, arrivando addirittura a definirlo un "terrorista". Secondo questo fan, Goku è un terribile protagonista, in quanto mette in pericolo i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero a ogni combattimento. Kakarot è persino arrivato a dare un senzu a Cell per farlo combattere ad armi pari con suo figlio Gohan.

Goku non è così fantastico come la serie vuole far credere, e tale utente "Astronym" prosegue la sua critica imputando capacità di valutazione del rischio pari a zero e intelligenza ancora peggiore. Goku vuole solo combattere e diventare più forte, non curandosi dei rischi. insomma, Goku è il vero cattivo di Dragon Ball.

I fan della serie e del protagonista si sono ovviamente schierati a difesa del loro beniamino. Goku non si è mai definito come un eroe, ma più come un protettore che si prende cura dei suoi affetti. Goku si è sacrificato per ben due volte per salvare i suoi amici e persino la Terra intera. In Dragon Ball Super ha anche dato a 12 universi la possibilità di combattere per la sopravvivenza quando Zeno li avrebbe semplicemente cancellati per noia. Avete già partecipato all'iniziativa di Dragon Ball per il Goku Day?