Goku vola sugli Stati Uniti: Dragon Ball Super alla parata del giorno del ringraziamento

Ieri si è tenuta la Macy's Thanksgiving Day Parade, una parata per il Giorno del Ringraziamento che si tiene ogni 23 novembre dell'anno a New York. Per la prima volta hanno preso parte alcuni dei franchise anime più popolari al mondo, fra cui One Piece. Per quanto riguarda Dragon Ball, ha fatto il suo ritorno quest'anno!

Pochi giorni fa vi abbiamo condiviso un'immagine di Luffy di ONE PIECE che salpa il cielo di New York con un pallone aerostatico davvero enorme. Allo stesso modo, anche Dragon Ball Super ha preso parte all'evento.

Con le sue dimensioni spropositate e i suoi brillanti capelli blu, il pallone aerostatico di Son Goku non poteva non essere notato dal pubblico lì presente. Sui social sono stati pubblicati tantissimi video dai fan presenti alla Macy's Thanksgiving Day Parade che vedono il nostro protagonista salpare su tutta New York City.

In realtà, non è la prima volta che Goku partecipa a questo evento. Infatti, nel 2018 aveva già preso parte al Macy's Thanksgiving Day Parade durante il Giorno del Ringraziamento per pubblicizzare l'uscita di Dragon Ball Super. Da lì in poi, è sempre stato una presenza costante, tranne nel 2020 che, per via della pandemia di Covid-19, è stato fatto un evento in digitale.

Negli scorsi giorni Dragon Ball Super è stato omaggiato dalla Serie A di calcio assieme ad un altro anime molto popolare, Attack on Titan. Le squadre italiane Torino e Genoa hanno pubblicato delle immagini ispirate a questi due franchise: il Torino F.C. ha persino invitato i tifosi al rewatch di Dragon Ball!