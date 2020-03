Goku vs Beerus in Dragon Ball Super e Heroes: chi vincerà?

Sono passati sette anni da Dragon Ball Z: la battaglia degli dei, la pellicola del 2013 che introdusse per la prima volta il terrificante Beerus. Sette anni di allenamenti, sfide e tornei per Goku, diventato sempre più forte e pronto, finalmente, a regolare una volta per tutte i conti con il Dio della Distruzione dell'Universo 7.

Nel nostro nuovo approfondimento, visibile in cima all'articolo, abbiamo infatti parlato dell'imminente battaglia tra Goku e Beerus, che a quanto pare prenderà vita già nei primi minuti dall'episodio 2 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission.

Secondo quanto mostrato nella preview della prossima puntata, Goku e compagni dovranno battersi con Beerus per difendere Toki Toki, un particolare uccello con l'abilità di impedire alle divinità di utilizzare l'Hakai. Il Dio della Distruzione è deciso ad uccidere la creatura poiché, secondo quanto rivelatogli da un sogno premonitore, questa potrebbe portare alla fine dell'universo. Goku tuttavia ha un'altra opinione, e non è assolutamente intenzionato a lasciar morire la creatura senza combattere.

Goku e Beerus si sono già affrontati due volte in passato. Il primo scontro avvenne durante l'arco narrativo della battaglia degli dei e si concluse con una dignitosa sconfitta per il Saiyan, mentre il secondo prese vita poco tempo dopo, quando Beerus decise di indossare le vesti di Monaka per spronare il Saiyan a superare i suoi limiti. Il protagonista ha continuato ad evolversi con il passare del tempo, sbloccando la forma del Super Saiyan Blu prima e l'Ultra Istinto poi. A questo punto, l'esito della battaglia sembra più incerto che mai.

