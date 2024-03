Goku Vs. Rufy Vs. Naruto: chi tra loro ha più acume tattico in battaglia?

Molto spesso al centro di serie shonen il protagonista finisce per dimostrate una grande potenza e forza bruta, o immensa abilità nell’uso di tecniche, ma non una grande preparazione dal punto di vista strategico. Per questo abbiamo deciso di mettere a confronto tre icone: Goku di Dragon Ball, Rufy di ONE PIECE e Naruto.

Iniziamo da Monkey D. Rufy, capitano dei Mugiwara, e protagonista dell’immensa epopea narrata dal maestro Eiichiro Oda. Rufy ha sicuramente sviluppato tecniche e capacità straordinariamente potenti, che l’hanno aiutato a raggiungere il rango di Imperatore e ad affrontare svariati nemici considerati estremamente ostici. Tuttavia, Rufy non ha mai dimostrato uno spiccato talento per tattiche e strategie, agendo principalmente d’impulso e d’istinto, e lasciando l’elaborazione di piani ai suoi compagni.

Passiamo a Goku, il quale tende il più delle volte a cercare di sovrastare gli avversari attraverso l’uso della mera forza bruta, attingendo a trasformazioni sempre più potenti e agili. Con l’Ultra Istinto il protagonista di Dragon Ball ha aggiunto uno stile di combattimento differente, basato sulla deviazione istintiva dei colpi e dalla fluidità dei movimenti sul campo di battaglia, ma anche in questo caso fa affidamento sulla sua forza piuttosto che sulla strategia.

Anche Naruto, nella prima parte dell’opera di Masashi Kishimoto, veniva rappresentato come un ninja guidato dall’impulso e dalle emozioni durante gli scontri. Tuttavia, Uzumaki ha elaborato col tempo strategie ampliando lo spettro d’applicazione e utilizzo delle tecniche conosciute, sfruttando i cloni per cogliere di sorpresa i nemici, conoscendo più a fondo i limiti del suo chakra, e facendo molto più affidamento sull’ambiente circostante e su strumenti ninja per elaborare strategie con le quali surclassarli.

In sostanza, Naruto è di gran lunga più preparato dal punto di vista strategico rispetto a Rufy e Goku, i quali tendono invece a basare gran parte della loro tattica sull’uso della forza bruta e resilienza. Per concludere, ecco le tecniche più spettacolari di Sasuke Uchiha, e vi lasciamo a tutti i segreti sull’arte oculare Sharingan.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su