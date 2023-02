Goku VS Vegeta da Dragon Ball Z a Dragon Ball Super: la fan art con il nuovo stile

Goku contro Vegeta è uno dei combattimenti più iconici dell'universo di Dragon Ball. Questi due personaggi rappresentavano inizialmente la lotta tra il bene e il male, dato che uno dei saiyan lottava per difendere la Terra e l'altro per conquistarla, ma poi la cosa si è evoluta in una sfida tra amici e rivali.

Questo scontro è avvenuto più volte nel manga e nell'anime di Dragon Ball. La prima volta avvenne durante l'epica saga dei saiyan, la seconda invece durante la saga di Majin Bu, con Goku che affrontò Majin Vegeta. Ci sono poi stati altri tafferugli tra i due, perlopiù in allenamento in Dragon Ball Super. Tutti però hanno in mente quelle battaglie che sono realizzate secondo lo stile grafico di Dragon Ball Z, ormai andato perduto per la nuova chiave grafica con la quale vengono interpretati gli scontri al giorno d'oggi.

Ormai ci sono infatti molte rivisitazioni che portano indietro nel tempo, come successo con l'Ultra Istinto nello stile di Z. E se invece si facesse il percorso opposto? Un fan ha voluto realizzare uno scontro di Goku e Vegeta nello stile di Dragon Ball Super, come si può vedere in basso. La prima immagine è quella, naturalmente, che proviene dall'anime anni '90, con Goku Super Saiyan che affronta Vegeta Super Saiyan.

Nell'immagine a destra c'è la stessa scena ma modificata, con i tratti dei due che assecondano di più il nuovo character design e la direzione artistica contemporanea, con l'aggiunta di uno sfondo molto scuro che fa brillare ancora di più l'energia nelle mani di Vegeta. Quale dei due stili preferite?