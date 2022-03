Gol D. Roger aveva il Frutto Gom Gom? Probabilmente no dopo ONE PIECE 1044, ecco perché

Ci sono ancora tanti misteri da risolvere in ONE PIECE, col mangaka che sembra deciso a rimandare quanto più possibile tutte le risposte per mantenere alta la suspense. Questo nonostante ci siano stati dei capitoli importanti e ricchi di elementi, come il recente ONE PIECE 1044.

È stato scoperto infatti che Monkey D. Rufy non ha in realtà il frutto che tutti pensavano. Il Frutto Gom Gom non è mai esistito, bensì il suo vero nome è Frutto Homo Homo mitologico modello Nika, un frutto che si è risvegliato per l'ultima volta 800 anni prima e che per tutto questo tempo è stato nelle mire del Governo Mondiale.

A questo punto, è possibile che Gol D. Roger abbia avuto questo Frutto del Diavolo in passato? Ci sono molte teorie che volevano il Re dei Pirati col Frutto Gom Gom. Alla luce degli ultimi avvenimenti, però, questa teoria diventa traballante. È difficile infatti che un uomo potente come Roger non sia riuscito a risvegliare il proprio Frutto del Diavolo. Il suo stile di combattimento inoltre non mostra nessuna delle caratteristiche mostrate da Rufy.

Insomma, forse soltanto Joy Boy negli ultimi secoli ha mangiato il Frutto Gom Gom, in attesa di saperne di più sulla situazione.