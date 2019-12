Gold Roger fa la sua comparsa nell'ultimo capitolo di ONE PIECE

Il manga di One Piece si sta facendo sempre più interessante. Grazie alla storia di Oden e delle sue avventure strettamente collegate con il presente narrativo, gli appassionati stanno avendo modo di conoscere aspetti di One Piece prima non approfonditi. Ultimamente, ad esempio, abbiamo visto Barbabianca da giovane e la sua ciurma.

Nell'ultimo capitolo uscito del manga, le avventure di Oden tra i pirati stanno continuando. E mentre i mesi si susseguono, lungo le pagine viene anche narrata la situazione che si sta vivendo a Wa. Lo Shogun, gravemente malato, decide di lasciare il suo potere a Oden, ma essendo questi in viaggio opta per dare provvisoriamente l'incarico a Orochi, in quanto Oden lo considerava come un fratello minore. Ignari tutti del fatto che Orochi è entrato nelle grazie di Oden proprio per poter avvicinarsi allo shogun e un giorno ricoprire lui stesso quella carica e vendicare la sua famiglia: la famiglia Kurozumi. E nell'ultima scena che riguarda Orochi del capitolo 965, ci viene rivelato che lo shogun e morto e si vede il Kurozumi ridere poiché ha raggiunto il suo obiettivo.

Parallela a questa storia, abbiamo detto che viene narrato il viaggio che Oden ha intrapreso insieme alla ciurma di Barbabianca. Nelle ultime pagine del capitolo sono passati già quattro anni da quando il samurai è partito. In questo tempo Oden ha avuto due figli Momonosuke, che poi verrà spedito nel futuro dalla madre Toki, e Hiyori. Un giorno del quarto anno di viaggio la ciurma di Barbabianca raggiunse un isola, intorno alla quale tutti i pesci stanno scappando e con essi anche le bestie feroci che popolano il piccolo fazzoletto di terra. Arrivando alle ultime due pagine si scopre che sull'isola c'è la ciurma di Gold Roger, infatti vediamo Shanks e Rayleigh tra gli altri, che stanno combattendo contro dei membri della marina. Quando Roger viene informato della presenza di Barbabianca sull'isola, appare abbastanza fomentato.

«Barbabianca, eh? N'è passato di tempo» dice. Aggiungendo: «Ormai non mi rimane più molto tempo, questa potrebbe essere l'ultima volta che ci affrontiamo, Barbabianca!»

Esattamente con queste parole dal Capitano Roger pronunciate, finisce il capitolo 965, che preannuncia uno scontro epico nelle prossime uscite, oltre che il momento in cui finalmente si farà luce su un personaggio leggendario come Gold Roger, fino a ora, celato nell'ombra del passato.

