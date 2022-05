Golden Days e Due come noi: Sagawa the Hero debuttano tra le uscite GOEN del 27 maggio

Attraverso un comunicato diffuso al pubblico via social, GOEN ha presentato ufficialmente le uscite del 27 maggio 2022. Dopo gli annunci di Il Gioco di Chihaya e L’Ascesa della Bibliotecaria, con l’etichetta manga di RW Edizioni debuttano altri tre titoli.

L’ultimo venerdì del mese, con GOEN arriva nelle fumetterie italiane il primo volume di Duca della morte e la domestica oscura. L’opera, che ha già ispirato una serie anime di successo, racconta la storia di un aristocratico maledetto per sempre da una strega. Qualsiasi cosa egli tocchi, muore immediatamente. Con lui vive una cameriera, Alice, la quale lo serve, lo accudisce e lo provoca incessantemente. Ciò, al protagonista certamente non dispiace, ma non poter toccare la ragazza è così frustrante.

Debutta poi Due come noi: Sagawa the Hero di Hiroyuki Nishimori. In questo volume speciale, i riflettori non sono puntati sui due teppisti Takashi Mitsuhashi e Shinji Ito, ma sull’eroico Sagawa. Al suo fianco, proseguono le battaglie tra teppisti.

L’ultima serie a fare il suo debutto è Golden Days di Shigeru Takao. Questo shojo racconta le vicende di Soma Mitsuya, un sedicenne che si dedica quotidianamente allo studio e a suo nonno, costretto in ospedale. Quando le condizioni del nonno peggiorano, un forte terremoto sconvolge tutto. Al suo risveglio, il ragazzo si trova nel Giappone del 1921. In attesa di questo trittico di debutti, dal 13 maggio con GOEN è arrivato La Vendetta di Masamune Kun.

Tra le serie in prosecuzione, troveremo:

Leggenda di Oda Saburo Nobunaga n. 11;

n. 11; Karakuri Circus n. 44;

Prison Experiment n. 7;

Lockdown x School n. 10;

Forza Genki! N. 27;

Bastardo n. 4;

Vampire Princess Miyu n. 4;

Delitto e castigo n. 10.

E voi, quale tra questi titoli acquisterete?