Golden Kamui 2° Stagione: un noto doppiatore si unisce al cast

Il sito ufficiale della seconda stagione di Golden Kamui, adattamento animato del manga di Satoru Noda, ha rivelato lo scorso lunedì che il doppiatore Takaya Hashi si unirà al cast della serie e darà la voce al personaggio di Shirosuke Inudo.

Takaya Hashi è un noto doppiatore con una lunghissima carriera. Tra i progetti anime a cui egli ha partecipato vi sono:

Dirty Pair

Black Lagoon

Dai-Guard

Attack on Titan - No Regrets (OVA)

Dimension W

Fist of the North Star

Gintama

Golgo 13

Kabaneri of the Iron Fortress

Monster

Naruto Shippuden

One Piece

Shaman King

Ushio & Tora

Il doppiatore negli anni ha interpretato diversi ruoli. Qui ci siamo concentrati più sul settore dell’animazione giapponese, ma Takaya Hashi ha avuto anche moltissimi altri ruoli in produzioni live-action. Infatti, per esempio, nell’adattamento giapponese dei film di Harry Potter, da “La Pietra Filosofale” fino a “Al Principe Mezzosangue”, lui doppiava Severus Piton.

Golden Kamui è un manga seinen creato da Satoru Noda e pubblicato sulle pagine di Weekly Young Jump di Shueisha. In Italia la pubblicazione è curata da J-Pop. Finora, in patria, vi sono 15 tankabon disponibili, da noi, invece, siamo arrivati al dodicesimo volume.

Noda ha ricevuto un Manga Taisho Award nel 2016. La serie è stata anche nominata per il “Best General Manga” alla quarantesima edizione dei Kodansha Manga Awards e per la ventesima e ventunesima edizione del Tezuka Osamu Cultural Prize. Il manga è stato nominato anche quest’anno, alla ventitreesima edizione delle premiazioni dedicate al Dio dei Manga, arrivando a vincere, finalmente, il premio.

La prima stagione dell'anime è stata presentata per la prima volta il 9 aprile. Crunchyroll ha trasmesso la serie con sottotitoli in inglese mentre era in onda in Giappone, e Funimation lo ha trasmesso in streaming con un doppiaggio in inglese.

La trasmissione della seconda serie è iniziata lo scorso 8 ottobre.

