Golden Kamui 2, nuovo teaser per la seconda stagione dell'anime!

In occasione dell’uscita della seconda stagione di Golden Kamui, adattamento animato del manga di Satoru Noda, il sito ufficiale dell’anime ha pubblicato un nuovo video promozionale. La serie andrà in onda con i nuovi episodi dall'8 ottobre 2018.

Il filmato, visibile sul canale Youtube di NBCUniversal Anime/Music, anticipa la nuova sigla di apertura di Sayuri e i MY FIRST STORY dal titolo "Reimei". La giovane band giapponese si sta occupando anche della sigla finale "Tokeidai no Kane" (La campana della Torre dell'Orologio).

Lo spot introduce anche due nuovi personaggi: Yasuku Edogai doppiato da Yuma Uchida e il secondo tenente Koito doppiato da Katsuyuki Konishi.

La serie è ambientata sull'isola di Hokkaido e segue le vicende di Saichi Sugimoto “l’immortale”, un soldato semplice sopravvissuto alla guerra tra Giappone e Russia che decide di partire alla ricerca di un'incredibile caccia al tesoro al fine di trovare una grossa somma di denaro e realizzare così un particolare obiettivo.

La seconda stagione sarà presentata in anteprima nell'autunno di quest'anno su Tokyo MX, Sapporo TV, Jidaigeki Senmon Channel, Yomiuri TV e BS11. Crunchyroll trasmetterà la serie in contemporanea con il Giappone, e Funimation si occuperà del doppiaggio dell’anime in lingua inglese. Viz Media sta attualmente pubblicando il manga in inglese.

Ricordiamo che la prima stagione dell'anime, composta di 12 episodi e diretta da Hitoshi Nanba presso Geno Studio, è stata presentata per la prima volta il 9 aprile scorso. Golden Kamui nasce come manga, scritto e disegnato da Noda e serializzato sulla rivista Young Jump di Shueisha nel 2014. In italia è edito da J-POP.