Golden Kamui: annunciata la data di uscita della seconda stagione dell'anime

Finalmente abbiamo una data. Il seguito della serie animata di Golden Kamui, tratto dall'omonimo manga, debutterà sul piccolo schermo nell'autunno di quest'anno.

La notizia si è appresa dalle pagine del numero 39 di Young Jump, rivista manga edita da Shueisha. La seconda stagione dell’adattamento anime del manga Golden Kamui, scritto e disegnato da Satoru Noda, sarà ufficialmente presentata in Giappone l’8 Ottobre 2018 sulle emittenti televisive Tokyo MX, Sapporo TV, Jidaigeki Senmon Channel, Yomiuri TV e BS11.

L'anime sarà curato dal Geno Studio. Sayuri e la band MY FIRST STORY stanno collaborando alla creazione della sigla di apertura "Reimei". La giovane band orientale si sta occupando anche della sigla finale, "Tokeidai no Kane" (La campana della Torre dell'Orologio).

La serie è ambientata sull'isola di Hokkaido e segue le vicende di Saichi Sugimoto “l’immortale”, un soldato semplice sopravvissuto alla guerra tra Giappone e Russia che decide di partire alla ricerca di un'incredibile caccia al tesoro al fine di trovare una grossa somma di denaro e realizzare così un particolare obiettivo.

La prima stagione di Golden Kamui è stata presentata ufficialmente il 9 Aprile scorso ed è composta da un totale di 12 episodi. Crunchyroll ha trasmesso la serie con sottotitoli in inglese, contemporaneamente all’uscita delle puntate in Giappone, e Funimation l'ha trasmessa in streaming doppiata in inglese.

Attualmente sono stati pubblicati 14 volumi del manga di Noda, in corso di serializzazione sulla rivista Young Jump di Shueisha dal 2014. In Italia il manga Golden Kamui è edito da J-POP con il volume numero 11 pubblicato il 18 luglio 2018

Il 19 settembre 2018 sarà pubblicato un OVA in bundle con l’edizione limitata del numero 15 del manga.