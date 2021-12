Golden Kamui: annunciata ufficialmente la quarta stagione dell'anime

L'anime di Golden Kamui ha visto terminare la terza stagione il 21 dicembre 2020. La serie tratta dall'omonimo manga di Satoru Noda ha saputo appassionare tantissimi ragazzi grazie alla splendida storia del protagonista Saichi Sugimoto. Inoltre, il manga di Golden Kamui ha raggiunto i 17 milioni di copie vendute da poco, un traguardo impressionante.

La quarta stagione dell'anime di Golden Kamui è stata annunciata ufficialmente. Nonostante non sia stata ancora resa nota la data d'uscita, siamo sicuri che la notizia scalderà i cuori dei fan, in trepidante attesa dall'ultima punta della terza stagione. Con il manga di Golden Kamui che si avvicina alla conclusione, anche l'anime prosegue.

Il protagonista Suichi Sugimoto, soldato semplice uscito illeso dalla guerra russo-giapponese, potrà continuare la sua avventura anche in versione animata, oltre che nel manga di Satoru Noda. La serie prodotta da Geno Studio, dopo quasi un anno senza annunci, sembrava destinata a concludersi senza mostrare il finale ai fan.

Le tre precedenti stagioni contavano ognuna 12 episodi, e furono tutte e tre trasmesse in simulcast in Italia da Crunchyroll. Potremo aspettarci lo stesso trattamento anche per la quarta stagione? Molto dipenderà da quanti archi narrativi del manga si vorranno adattare, dato che lo stesso conta 27 volumi e viene pubblicato ininterrottamente dal 2014 su Weekly Young Jump. Ci auguriamo comunque sia una stagione lunga e ricca di colpi di scena.