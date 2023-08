Golden Kamui: arriva il poster per il film live-action!

Golden Kamui è pronto a tornare sotto i riflettori. Negli ultimi anni, la serie di successo ha tenuto i fan incollati alla televisione grazie ai suoi anime. Ora, il team dietro Golden Kamuy sta perseguendo un nuovo tipo di adattamento. La storia avrà il suo film live-action e abbiamo appena dato il nostro primo sguardo al progetto.

Com'è possibile vedere di seguito, è stato pubblicato il primo poster di Golden Kamui e mostra il suo eccezionale cast. Il protagonista della serie che veste i panni di Saichi Sugimoto, Kento Yamazaki, potrebbe già essere familiare al pubblico per aver interpretato il personaggio principale dell'acclamato Alice in Borderland, disponibile su Netflix, Ryohei Arisu.

Anna Yamada nel ruolo di Asirpa occupa l'altra metà dell'immagine. Golden Kamui presenterà anche talenti come Gordon Maeda, Asuka Kudo, Hisako Okata e tanti altri.

Per quanto riguarda la troupe del film, Shigeaki Kubo dirigerà Golden Kamui. Lo scrittore Tsutomu Kuroiwa è stato chiamato a scrivere la sceneggiatura del film, che ha anche coinvolto i consulenti Hiroshi Nakagawa e Debo Akibe per supervisionare la rappresentazione del popolo Ainu.

L'anime Golden Kamui ha contribuito a rendere popolare la storia quando è stato pubblicato nell'aprile 2018. La stagione più recente dello show è arrivata in televisione nell'aprile 2023 dopo una serie di ritardi che hanno colpito Golden Kamui nell'autunno 2022. Ora, l'arco finale dell'anime è all'orizzonte.

"All'inizio del XX secolo, il veterano della guerra russo-giapponese Saichi "Immortal" Sugimoto si guadagna da vivere con una misera esistenza durante la corsa all'oro del dopoguerra nel deserto di Hokkaido. Quando si imbatte in una mappa che porta a una fortuna in oro Ainu nascosto, parte in una pericolosa ricerca per trovarlo. Ma Sugimoto non è l'unica parte interessata, e tutti quelli che conoscono l'oro uccideranno per possederlo! Di fronte alle dure condizioni delle terre selvagge del nord, ai criminali spietati e ai soldati giapponesi ribelli, Sugimoto avrà bisogno di tutte le sue abilità e fortuna, e l'aiuto di una ragazza Ainu di nome Asirpa, per sopravvivere."