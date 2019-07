Golden Kamui: arriva il trailer del terzo episodio OVA!

Dopo la fine di Tokyo Ghoul: re, la rivista Weekly Young Jump non ha praticamente dovuto fare sforzi per trovare un altro manga di punta. Infatti, si ritrovava la soluzione già in casa: Golden Kamui negli scorsi anni ha trovato tantissimi fan, arrivando anche a un record di vendite piuttosto importante. La serie a breve tornerà ad essere animata.

Il lavoro di Satoru Noda che coinvolge un Giappone a inizio '900 e la cultura Ainu sta riscontrando sempre più successo, come testimoniato dagli OVA pubblicati nel corso di questo 2019. Ai due già distribuiti si aggiungerà un terzo previsto per settembre, di cui è stato appena pubblicato il trailer.

In occasione delle pre ordinazioni del 16 luglio del volume 19 di Golden Kamui, con il quale sarà allegato proprio il DVD del terzo OAV, il Geno Studio ha preparato un trailer di poco più di trenta secondi che potete vedere in alto alla notizia. Sugimoto, Asirpa e Shiraishi dovranno affrontare un nuovo pericolo durante quello che è stato chiamato "Arco del mostro".

L'episodio avrà un minutaggio di 23 minuti, con Banjou Ginga nel ruolo di Kiichiro Wakayama e Hideyuki Tanaka in quello di Tatsuya Nakazawa, due personaggi che faranno parte del'anime in occasione di questa nuova storia.