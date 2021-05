Golden Kamui è vicino al climax: annunciato il finale del manga di Satoru Noda

Da diversi anni Golden Kamui è uno dei manga di spicco della rivista seinen Weekly Young Jump. Sugimoto e Asirpa stanno cercando i vari ricercati con il tatuaggio che hanno la mappa del tesoro tatuata sul corpo fin dal 2014. Con questa ricerca nell'Hokkaido, Golden Kamui è diventato nel tempo uno dei manga più seguiti e venduti in Giappone.

Golden Kamui è però da tempo anche nella fase finale della sua storia. Il mangaka Satoru Noda ha menzionato l'avvicinarsi del traguardo già da qualche anno, ma ora sembra tutto molto più concreto. Arrivato a 24 volumi, Golden Kamui è vicino al climax. Ricordiamo che il termine climax dai giapponesi viene utilizzato per indicare il culmine e quindi il finale di una storia.

La rivelazione è arrivata da un tweet di Yanjan, edizione digitale della rivista Weekly Young Jump e dove viene menzionato per l'appunto che Golden Kamui è prossimo al finale. Con una frase del genere, è possibile pensare che nel giro di 2 o 3 mesi il manga di Satoru Noda si concluderà, portando a termine l'avventura di Sugimoto e Asirpa.

Weekly Young Jump perderà quindi a breve una delle sue icone più importanti, famoso anche per gli adattamenti anime. Al momento, Golden Kamui è arrivato alla terza stagione, mentre il manga è edito in Italia per J-POP.