Golden Kamui: confermata la produzione dell'arco finale della serie

Golden Kamui è un mix di azione, commedia e dramma che ha saputo coinvolgere gli spettatori da tutto il mondo. Conclusa l'ultima stagione corrente, lo staff dell'anime non si è fatto attendere nell'annunciare una nuova produzione in corso, che vedrà riprodotto l'arco finale del franchise.

La quarta stagione si è conclusa questo lunedì, 23 giugno 2023, dopo diverse problematiche: la serie è infatti cominciata lo scorso ottobre, trasmettendo i primi sei episodi (37-42 dell'anime complessivo), prima del rinvio degli episodi di Golden Kamui dopo la scomparsa di un membro dello staff principale, di cui è al momento sconosciuto il nome.

L'anime ha poi ripreso la sua trasmissione il 3 aprile, continuando per i successivi sette episodi (che corrispondono agli episodi 43-49) e concludendosi all'episodio 13, il quale ha lasciato una piacevole sorpresa ai fan della serie. La nuova produzione del franchise, seppur come detto precedentemente sono ancora sconosciuti maggiori dettagli a riguardo, sarà tratta dal manga omonimo di Satoru Noda.

La serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, è al momento disponibile sulla piattaforma Crunchyroll ed è prodotta dallo studio Brain's Base, che in questa quarta stagione ha preso il posto di Geno Studio. Il manga, invece, è terminato al capitolo 31 durante l'aprile del 2022 e arriverà prossimamente in Italia attraverso l'editore J-POP Manga.

Per festeggiare la conclusione del manga, un talentuoso artista ha realizzato un disegno sulla neve per Golden Kamui, richiamando l'ambientazione del franchise e omaggiando l'opera di Satoru Noda.