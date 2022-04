Golden Kamui, cover finale, film e nuovi progetti: tutte le informazioni sul manga

Golden Kamui è da diversi anni uno dei pilastri di Weekly Young Jump, rivista seinen di casa Shueisha e quindi versione più adulta di Weekly Shonen Jump, insieme a titoli del calibro di Kingdom, Kaguya-sama Love is War e a tanti altri. Il suo apporto sta però per finire: la lunga saga finale di Golden Kamui sta per giungere alla conclusione.

Con la fine dell'ultima battaglia si concluderà naturalmente anche il manga. L'ultimo capitolo di Golden Kamui verrà pubblicato giovedì 28 aprile su Weekly Young Jump. Per la prima volta dopo tanto tempo, anche per omaggiare il successo della serie, la copertina della rivista sarà dedicata al manga di Satoru Noda. Questo è un evento molto raro dato che solitamente la copertina viene dedicata esclusivamente alle idol e sono in pochissimi i manga a poter vantare una presenza lì. Ovviamente non mancheranno anche delle pagine a colori, con Sugimoto e Asirpa che potete vedere nella galleria in basso dopo la cover della rivista.

I progetti su questa storia dal sapore storico però non finiscono col manga: mentre è in preparazione l'anime con la stagione 4, è stato annunciato anche l'arrivo di un live action di Golden Kamui. Intanto, con il manga ormai completato, Satoru Noda sta già pensando a cosa fare in futuro. Come rivelato da un leak, il mangaka tornerà su "Supinamarada!", il manga con cui debuttò anni addietro basato sull'hockey e che sarà la sua prossima serie.