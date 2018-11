Golden Kamui di Satoru Noda avrà un secondo OAV nel 2019

Grazie all'ultimo numero dello Young Jump magazine apprendiamo che il manga di Satoru Noda Golden Kamui vedrà presto realizzato quello che è il suo secondo episodio OAV. Andiamo a scoprire quando verrà pubblicato e di cosa tratterà questa nuova avventura.

Il cinquantunesimo numero dello Young Jump magazine di quest'anno ha reso noto che il manga seinen di Satoru Noda intitolato Golden Kamui riceverà presto un secondo episodio speciale OAV. Questo nuovo adattamento inedito verrà distribuito in un bundle assieme al diciassettesimo volume del manga, che vedrà il proprio debutto sul mercato nipponico il 19 marzo del 2019. In Giappone verranno aperti i preordini per questa edizione speciale del manga dalla metà del gennaio 2019.

L'episodio, della durata di ventiquattro minuti, si intitolerà Koi o Shita Kara Datsugoto Suru Koto ni Shita (“Sono scappato perché mi sono innamorato”), e racconterà una storia d'amore nel senso proprio del termine, con protagonista il nostro Shiraishi Yoshitake. L'OAV conterrà però anche un nuovo mini episodio inedito, che adatterà il capitolo 104 dall'undicesimo volume del manga, e si intitolerà Kyofu no Modoku Dai Shito! Hokkaido Okuchi ni Kyodai Hebi wa Sonzai Shita! (“Una battaglia mortale con il veleno! Un serpente gigante si aggira per i bosco dell’Hokkaido”).

Golden Kamui è un manga seinen di ambientazione storica, che ha iniziato la sua serializzazione nell'agosto del 2014. La versione italiana è curata dall'etichetta J-Pop di Edizioni BD, che ne ha pubblicato il primo volume il 23 novembre 2016. La trama segue le vicende di Sugimoto, un soldato che è sopravvissuto alla guerra russo-giapponese dell'epoca Meiji, durante la quale è stato soprannominato "l'invincibile Sugimoto". Si da quindi alla corsa all'oro per salvare la moglie di un suo commilitone, caduto in battaglia. Durante la ricerca s'imbatte in alcuni indizi che lasciano presagire l'esistenza una riserva d'oro gestita da criminali corrotti. Nella ricerca verrà accompagnato da una ragazza ainu di nome Asirpa, che gli ha salvato la vita in una tormenta. I due inizieranno la loro avventura contro i criminali.