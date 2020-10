Golden Kamui: ecco quanto durerà la terza stagione

Con l'arrivo della stagione autunnale, hanno visto il loro esordio nuovi anime. Per alcuni si tratta di un esordio completo nel panorama televisivo, per altri si tratta di un ritorno con una stagione inedita. Golden Kamui fa parte di quest'ultima categoria.

L'anime con protagonista Sugimoto è arrivato alla terza stagione, il cui esordio è avvenuto il 5 ottobre. Dopo tanti OAV - ben quattro, venduti in allegato insieme ai tankobon del manga - che narravano alcune scene delle missioni di Sugimoto e Asirpa, Golden Kamui è tornato con una stagione vera e propria.

Così come per le stagioni precedenti, anche Golden Kamui 3 sarà composto da 12 episodi. A rivelarlo è l'annuncio di vendita dell'edizione home video, la quale sarà composta da 3 volumi di blu-ray o DVD. Considerata la durata, Golden Kamui terminerà a fine dicembre. Si entra in un'altra stagione di caccia per Sugimoto e compagni, ancora alla ricerca del tesoro sottratto agli Ainu qualche anno prima dell'inizio della storia.

Golden Kamui è un manga scritto e disegnato da Satoru Noda, pubblicato su Weekly Young Jump dal 21 agosto 2014. La stagione dell'anime partita a ottobre è la terza per l'opera e in totale si consoliderà sui 36 episodi complessivi, esclusi gli OAV ed eventuali trasposizioni future.