Golden Kamui, il manga si avvicina alla conclusione: la saga finale inizierà il 29 luglio

Due mesi dopo il raggiungimento del climax, il manga di Satoru Noda Golden Kamui è finalmente pronto ad entrare nell'arco narrativo finale. La notizia arriva direttamente dall'ultimo numero del settimanale Weekly Young Jump di Shueisha, dove è stato confermato che il primo capitolo della saga conclusiva sarà pubblicato il 29 luglio.

Golden Kamui ha debuttato il 21 agosto 2014 su Weekly Young Jump, e sette anni e ventisette archi narrativi dopo è finalmente pronto alla conclusione. In Giappone il manga conta ventisei Volumi disponibili, con un ventisettesimo in uscita prima della fine dell'estate. In Italia J-Pop Manga ha distribuito ventitré Volumi e pubblicherà il ventiquattresimo a settembre.

Oltre al manga, che considerando la longevità media degli archi narrativi potrebbe concludersi con il Volume 31/32, vi ricordiamo che Golden Kamui ha ricevuto anche un adattamento anime composto da tre stagioni da dodici episodi, tutte disponibili gratuitamente su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano. Nel caso in cui cercaste una buona ragione per iniziare l'opera, ora è davvero il momento perfetto.

E voi cosa ne pensate? State leggendo l'opera di Noda? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui foste fan della serie, inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla simpatica collaborazione tra Golden Kamui e Spider-Man.