Golden Kamui: Il manga celebra il capitolo conclusivo con un disegno sulla neve

È già stato pubblicato il capitolo conclusivo di Golden Kamui: per festeggiare la fine delle vicende di Sugimoto e Asirpa è stato svelato un disegno dedicato ai due protagonisti fatto sulla neve da un artista giapponese.

In calce alla notizia potete vedere l'opera creata da Tomohiro Kajiyama, artista di Hokkaido che ha creato una riproduzione dei volti dei due protagonisti. L'opera, intitolata "The Snow Comic" ha una dimensione di 100 metri per 70 ed è stata creata tra la neve dell'Hokkaido. È stato prodotto anche un video che ci mostra come ha lavorato l'artista per creare questo disegno: scopriamo quindi che per ricreare le fattezze di Sugimoto ed Asirpa Tomohiro Kajiyama ha semplicemente camminato in mezzo alla neve. Il video rivela inoltre che i due volumi conclusivi di Golden Kamui, il numero 30 e il 31, saranno pubblicati in Giappone rispettivamente il diciassette giugno e il diciannove luglio. Cosa ne pensate di questo disegno? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

Ricordiamo infine che nei mesi scorsi è stata annunciata la quarta stagione di Golden Kamui, che sarà pubblicata il prossimo ottobre. Le precedenti parti sono presenti nel catalogo di Crunchyroll, sembra quindi molto probabile che anche la prossima sarà pubblicata sulla celebre piattaforma streaming.