Golden Kamui: poster e dettagli per il nuovo episodio in arrivo

Capita per molti titoli manga che alcune delle storie narrate vengano trasposte unicamente in episodi originali chiamati OAV. È il caso anche per Golden Kamui che a breve vedrà pubblicato un nuovo episodio originale, a settembre, in allegato al diciannovesimo volume del manga. La produzione ha recentemente divulgato alcune new entry nel cast.

L'anime di Golden Kamui ha avuto una seconda stagione solo a fine 2018, ma in questi mesi ha avuto un OAV pubblicato il 19 marzo. A questo se ne aggiungerà uno ulteriore, in uscita il 19 settembre e che vedrà l'ingresso nel cast Banjou Ginga nel ruolo di Kiichirō Wakayama e di Hideyuki Tanaka a dare la voce a Tatsuya Nakazawa. L'episodio sarà incentrato sull'arco del Mostro e sarà diretto da Hitoshi Nanba, tornato a dirigere la serie al Geno Studio. La nuova storia avrà una durata di 23 minuti.

Inoltre, per celebrare la popolarità di Golden Kamui, la rivista Animedia ha pubblicato una pagina doppia con due personaggi apparsi nella scorsa stagione. L'illustrazione che vedete in calce ritrae i due membri della settima divisione: Otonoshin Koito e Hajime Tsukishima.

La prima stagione della serie animata è andata in onda tra l'aprile e il giugno 2018 con 12 episodi, mentre la seconda stagione di Golden Kamui è stata trasmessa tra l'8 e il 24 dicembre dello stesso anno. Inoltre, già un primo OAV era stato pubblicato con il volume 15 del manga, a cui è seguito un secondo con il volume 17 e che sarà succeduto dal terzo in arrivo a settembre.