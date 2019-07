Golden Kamui: pubblicati un nuovo trailer e una visual key per la terza stagione

Nel corso di queste ultime ore, la pagina Facebook Moetron News ha pubblicato una nuova key visual - visionabile a fondo news - dedicata alla terza stagione di Golden Kamui, anime tratto dal manga di Satoru Noda, immagine accompagnata da un nuovo trailer dell'opera.

Golden Kamui è un seinen manga di Satoru Noda. L'opera è stata serializzata sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha a partire dall'agosto 2014, con i i singoli capitoli che sono poi stati successivamente raccolti in volumi tankōbon, a partire dal primo pubblicato il 19 gennaio 2015. La versione italiana è curata dall'etichetta J-Pop di Edizioni BD, che ne ha pubblicato il primo volume il 23 novembre 2016. Il grande successo riscosso dall'opera ha successivamente portato alla realizzazione di una serie anime di cui è attualmente prevista una terza stagione. Inoltre, nel 2018 Golden Kamui ha vinto il 22° Premio culturale Osamu Tezuka.

L'opera narra le vicende di Saichi Sugimoto, un soldato semplice dell'esercito giapponese divenuto famoso tra i commilitoni come "Sugimoto l'immortale" per la sua ferocia e la tenacia. Rientrato in Giappone al termine del conflitto, Sugimoto si dedica senza molto successo alla ricerca d'oro nell'Hokkaidō. In una delle sue ricerche, Sugimoto ascolta una storia secondo cui un uomo rubò un enorme quantità d'oro per un valore di 80'000'000 yen ad una tribù Ainu. Stuzzicato dalla storia, Sugimoto inizia così le sue ricerche, e la sua strada si incrocia quasi subito con quella di Asirpa, giovane cacciatrice Ainu in cerca dell'assassino del padre, vittima della stessa persona responsabile del furto dell'oro.