Golden Kamui: record di vendite e un annuncio importante in programma

Golden Kamui è stato un manga che è risultato essere eccezionale fin dal suo primo capitolo, pubblicato anni fa su Weekly Young Jump. Il settimanale seinen Shueisha ha puntato subito sulla serie di Satoru Noda, che si è rivelata essere un ottimo successo di pubblica e critica nel corso degli anni, ottenendo anche diverse stagioni animate ed OAV.

Dopo essere apparso nel trailer di Spider-Man: Far From Home e aver imbastito una campagna pubblicitaria parallela, Golden Kamui si è preparato a celebrare un nuovo record. Il manga seinen ha infatti raggiunto, con i primi 20 volumi, ben 10 milioni di copie stampate. Ciò vuol dire che ogni singolo tankobon della serie ha venduto almeno 500.000 copie, piazzandosi tra i manga più venduti del panorama nipponico odierno.

Ma non è finita qui. Infatti, il periodo d'oro di Golden Kamui sembra non volersi fermare neanche dopo questo traguardo. L'account Twitter ufficiale del manga di Satoru Noda ha infatti annunciato che domani 19 giugno ci sarà un annuncio importante sulla serie, come potete vedere anche dal tweet in calce. In attesa che arrivi il prossimo OAV di Golden Kamui, i fan stanno già speculando sulla possibile rivelazione di domani.

Attualmente, l'anime con protagonisti Asirpa e Sugimoto è in pausa dopo una seconda stagione di 12 episodi andata in onda tra l'8 ottobre e il 24 dicembre 2018. Che si tratti dell'arrivo di Golden Kamui 3? Non resta che aspettare domani per scoprire se si tratterà della terza stagione oppure se sarà un annuncio relativo a un musical, uno spettacolo teatrale o altri prodotti.