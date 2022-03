Golden Kamui: Rivelata la data di uscita della quarta stagione

Sono passati diversi mesi dall'annuncio della quarta stagione di Golden Kamui: nelle scorse ore è stato condiviso un poster dedicato alla serie, insieme alla data di uscita degli episodi inediti dell'anime ispirato all'opera di Satoru Noda.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso sulla celebre piattaforma social dall'account @SugoiLITE, in cui è presente un'immagine dedicata ai protagonisti di Golden Kamui. L'autore del tweet fa anche sapere che le prossime puntate inedite dell'anime, giunto alla quarta stagione, saranno trasmesse in Giappone nel corso del prossimo ottobre, anche se non viene indicato un giorno esatto. Si tratta comunque di un'ottima notizia per i numerosi appassionati del manga scritto e disegnato da Satoru Noda, infatti il messaggio ha ricevuto in poco tempo oltre duemila Mi Piace e più di 500 retweet, oltre a numerosi commenti in risposta.

Per chi non conoscesse l'opera, la storia racconta le vicende di Saichi Sugimoto, veterano della guerra russo-giapponese, che cercherà di ritrovare il tesoro nascosto da un uomo dopo averlo rubato ad una tribù Ainu. Nel corso dei capitoli, Saichi incontrerà Asirpa, cacciatrice della tribù Ainu impegnata alla ricerca dell'uomo che ha ucciso suo padre. Per concludere, vi segnaliamo che l'autore del manga ha annunciato di essere vicino alla conclusione di Golden Kamui.