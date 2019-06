Golden Kamui e Spider-Man: Far From Home sono protagonisti di una bizzarra collaborazione

A breve arriverà nei cinema il nuovo film congiunto tra Sony e Marvel, Spider-Man: Far From Home, dove il protagonista Peter Parker si troverà in giro per l'Europa per sventare una nuova minaccia. In Giappone è partita la campagna promozionale, che però ha visto affiancarsi al ragnetto anche i protagonisti dell'anime Golden Kamui.

In attesa che arrivi il nuovo OAV di Golden Kamui, i fan possono rivedere in versione animata i protagonisti Sakamoto e Asirpa anche se in chiave un po' differente. Infatti, per promuovere al meglio Spider-Man: Far From Home in Giappone è stata messa su una collaborazione con la serie ambientata in Hokkaido che, nel recente periodo, è tra le più popolari e apprezzate tra le storie nipponiche.

Come si può vedere dai tweet in calce, sono state preparate diverse promozioni. La prima è relativa al trailer di Spider-Man: Far From Home ma commentato dai personaggi di Golden Kamui. La seconda, invece, vede la produzione dell'anime di Golden Kamui imitare le locandine con Spider-Man ambientate a Venezia, Berlino e Londra. Nella prima locandina vediamo Yoshitake Shirahishi a testa in giù, nella seconda invece Sugimoto e Asirpa imitano la posa del ragnetto a Berlino. Infine, nella terza, Hyakunosuke Ogata mentre osserva i paraggi dalla cima di una collina.

In Giappone, Spider-Man: Far From Home arriverà il 26 giugno, mentre in Italia sarà proiettato a partire dal 10 luglio. Per Golden Kamui, invece, è in arrivo un terzo OAV a settembre.