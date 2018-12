Golden Kamui, torna lo spin-off con un capitolo per il nuovo anno

Una volta che un manga diventa famoso, ottiene molte parodie e spin-off, solitamente in chiave comica. Per Golden Kamui invece è stata fatta un'operazione diversa, creando una versione del manga... anziana! Dopo il capitolo scritto per il Keiro no Hi, il giorno per celebrare gli anziani in Giappone, Silver Kamui torna per il nuovo anno.

Questa parodia comica di Golden Kamui vede tutti i personaggi invecchiati che l'autore ha voluto dedicare proprio per rispetto verso i più anziani, che in Giappone sono celebrati con un giorno festivo. Il manga geriatrico tornerà però in occasione del nuovo anno, nel numero doppio #04-05 di Weekly Young Jump, in vendita da oggi 27 dicembre.

Nella locandina che potete vedere in calce, Sugimoto, Asirpa, Shiraishi e gli altri personaggi in capelli bianchi sono accompagnati da un cinghiale, l'animale dello zodiaco cinese che rappresenterà il 2019. Nello stesso numero, a Golden Kamui sarà riservata l'apertura della rivista con pagine a colori, mentre il manga tornerà poi tra due settimane a causa della festività per il nuovo anno della rivista Weekly Young Jump.

Golden Kamui è un manga di Satoru Noda che segue le avventure di Saichi Sugimoto, ex-veterano della guerra contro i russi nell'isola di Sakhalin, alla ricerca dell'oro perduto degli Ainu. Durante il viaggio sarà accompagnato da Asirpa, indigena dell'Hokkaido.