Golden Kamui: Un trailer della quarta stagione rivela la data di uscita

Si è recentemente concluso il manga di Golden Kamui, i cui ultimi capitoli hanno concluso definitivamente la storia di Saichi Sugimoto e Asirpa. Nelle scorse ore invece, un trailer della quarta stagione ha rivelato ai fan quando andrà in onda il primo episodio.

L'account di Twitter @gaak_fr ha condiviso sulla celebre piattaforma social un trailer dalla durata di quasi due minuti dedicato alla quarta stagione di Golden Kamui. Nel video possiamo quindi avere un breve assaggio delle prossime avventure dei protagonisti dell'anime, trasposizione animata dell'omonimo manga recentemente conclusosi dopo la pubblicazione del trentunesimo numero e del capitolo 314. Alla conclusione del trailer è presente anche la data di uscita della prima puntata, che sarà trasmessa in Giappone il prossimo 3 ottobre. Per ora non sappiamo invece quando saranno pubblicate in Italia, mentre le prima stagione è disponibile nel catalogo di Crunchyroll in versione sottotitolata e composta da 36 episodi.

Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo altri dettagli riguardo la quarta stagione di Golden Kamui, opera che ha riscosso un grande successo grazie all'originalità del setting e delle vicende che i due protagonisti devono affrontare. Infine, se cercate altre informazioni sul futuro della serie, vi segnaliamo questa notizia con i prossimi progetti dell'autore di Golden Kamui.