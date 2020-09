Golden Kamuy: la terza stagione si mostra in due nuovi poster

Come sicuramente saprete, il sopraggiungere del COVID-19 ha rallentato i lavori per innumerevoli produzioni che sarebbero dovute giungere nel corso del 2020, con l'industria che sta ancora cercando di riorganizzarsi dopo il violento colpo economico subito, il quale ha ovviamente inficiato sui ricavi per svariati mesi.

Eppure la situazione e oramai tornata generalmente alla normalità e i vari team si sono potuti rimettere al lavoro sulle proprie creazioni. Tra le tante opere che dovrebbero vedere la luce molto presto figura anche la terza stagione di Golden Kamuy, la quale ha effettivamente fatto attendere per parecchio tempo i fan. Dopo la conclusione della seconda stagione, il pubblico è infatti rimasto a bocca asciutta per quasi due anni, almeno fino a quando non è stato confermato l'inizio dei lavori per una nuova stagione.

Ebbene, al fine ultimo di accrescere ancora un po' l'hype che ruota intorno alla serie, su Twitter sono stati recentemente mostrati due nuovi poster dedicati alla produzione, entrambi incentrati sui protagonisti del brand intenti a dover fare i conti con un ambiente tutt'altro che ospitale. Il pubblico ha ovviamente risposto con grande positività ai due lavori e sono moltissimi gli spettatori che non vedono l'ora di scoprire quali avventure attenderanno Saichi Sugimoto e i suoi compagni.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che la terza stagione di Golden Kamuy si è già mostrata in svariati trailer.