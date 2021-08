Goldrake arriva in Italia: in Toscana spunta una scultura di 5 metri dedicata all'eroe

La pluripremiata artista italiana Moira Ricci ha realizzato una scultura di cinque metri dedicata a Goldrake, l'eroe del celebre anime Atlas UFO Robot di Go Nagai. La scultura è una raffigurazione del braccio dell'eroe, che torreggia sulle colline toscane di Fonteblanda, una frazione di Orbetello in provincia di Grosseto.

Il profilo Facebook ufficiale di Hypermaremma descrive così la statua: "Concepita da Moira Ricci come un vero e proprio monumento-simulacro per evocare l'eroe che ha segnato la sua infanzia, la scultura rende omaggio a Goldrake, cartone animato cult che dalla fine degli anni ‘70 ha rivoluzionato l’immaginario di intere generazioni. Per l’artista il personaggio del cartoon da supereroe diventa la trasfigurazione del salvatore, un’entità ultra terrena votata a proteggere la terra di Maremma e il genere umano da oscure minacce".

Un bellissimo omaggio a uno degli eroi giapponesi più amati e conosciuti dalle passate generazioni, che ci auguriamo possa proteggere la maremma toscana dagli incessanti roghi estivi delle ultime settimane. Secondo quanto riportato, la statua sarà visitabile sino al 15 settembre 2021.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la serie anime di UFO Robot è disponibile in edizione home video e che nel caso in cui voleste saperne di più, potete sempre dare un'occhiata alla nostra recensione.