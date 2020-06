Goldrake: gli schizzi preparatori venduti all'asta per una cifra record

Dopo aver festeggiato i quarantadue anni di UFO Robot Goldrake, la celebre opera di Go Nagai torna a far parlare di sé grazie alla vendita record di alcuni bozzetti preparatori durante un'asta in Francia.

Lo scorso sei giugno infatti alla casa d'aste "Maison Cornette de Saint-Cyr" di Parigi, sono stati messi in vendita più di duecento schizzi preparatori, in cui sono presenti i protagonisti dell'anime andato in onda nel 1975, al prezzo di partenza di 50 mila euro, come era stato consigliato dall'esperto François Meyniel. La vendita ha avuto un grande successo, riuscendo a raccogliere 300 mila euro. Proprietario della collezione di bozze era il cittadino franco giapponese Stéphane Lauren, che ha raccolto i disegni in oltre venti anni.

Si tratta della prima volta che una casa d'aste francese organizza un evento incentrato sul mondo degli anime, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi verranno allestiti altri avvenimenti di questo tipo, secondo Le Figaro si tratta della scoperta di un nuovo mercato, il momento è stato paragonato alla prima asta sui fumetti, che ha poi dato il via al fenomeno del collezionismo di fumetti a tiratura limitata..

Infine, se siete dei fan delle opere di Go Nagai, vi segnaliamo questa intervista all'autore di UFO Robot Goldrake, in cui parla di un eventuale film sulla serie.