Goldrake U: il robot di Go Nagai torna con un nuovo anime nel 2024

Nel 2022 il Go Nagai annunciava al mondo la sua intenzione di realizzare un anime reboot della serie Goldrake, diventato un icona del genere mecha e popolare in tutto il mondo. L’allora Project U ha preso forma diventando la serie Goldrake U di cui è stato finalmente pubblicato il primo teaser e i primi dettagli.

A confermare l’arrivo nel 2024 della nuova serie sono stati Ichinao Nagai, produttore esecutivo di Dynamic Planning, ed Essam Burhary, CEO di Manga Productions durante il festival Akiba Daisuke di Tokyo, attraverso il teaser che potete vedere in fondo alla pagina. Ad accompagnare la presentazione erano presenti lo stesso Go Nagai, affiancato da Mitsuo Fukuda, a cui è stata affidata la regia, dal character designer Yoshiyuki Sadamoto, famoso per il suo contributo a Neon Genesis Evangelion, e dallo sceneggiatore Ichiro Okouchi.

Burkhary ha commentato il teaser con entusiasmo, soffermandosi sulla volontà di rendere Goldrake U un ottimo prodotto sia per gli appassionati di lunga data che un buon punto d’inizio per le nuove generazioni di spettatori. Per ora non è stato confermato da quanti episodi sarà composta la prima stagione dell’anime, ma è sicuro che verrà distribuito in televisione, in Giappone, e su piattaforme e servizi in streaming al di fuori dei confini giapponesi. In calce potete trovare anche i primi character design diffusi, riguardanti i personaggi di Koji, Duke Fleed e Goldrake.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo straordinario ritorno di Goldrake e del teaser nei commenti. Prima di salutarci ricordiamo che in Toscana è spuntata una scultura di Goldrake alta 5 metri, e vi lasciamo alle cifre raggiunte da alcuni schizzi originari di Goldrake.