Golgo 13 abbatte ogni record: oltre 300 milioni di copie in circolazione

A quasi un anno dalla scioccante dipartita del mangaka Takao Saito, la sua creatura infrange un incredibile record. Come rivelato da Shogakukan, Golgo 13 conta attualmente un complessivo di oltre 300 milioni di copie in circolazione.

La corsa di Golgo 13 comincia nel lontanissimo 1968, anno in cui venne pubblicato per la prima volta sulla rivista Big Comic di Shogakukan. La serie di Saito, detiene il Guinnes World Record per il manga con più volumi pubblicati di sempre con 205 tankobon pubblicati al 5 luglio 2022. A questa incredibile statistica, si aggiungono ora le 300 milioni di copie in circolazione.

La morte del mangaka nel settembre 2021 non ha fermato Golgo 13. Prima della scomparsa, Saito ha espressamente richiesto che la sua creatura continuasse. Il gruppo di artisti della Saito Production sta proseguendo il manga, e il 30 settembre verrà pubblicato il manga spin-off di Golgo 13. Gunsmith Dave, racconta le avventure del protagonista Dave, una delle poche persone di cui Duke Togo si fida.