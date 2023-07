Golgo 13: il gekiga rivoluzionario che ha cambiato per sempre il mondo dei manga!

Oltre 300 milioni di copie vendute per Golgo 13, il manga più longevo della storia, in pubblicazione dal 1968 e ancora in corso, con 208 volumi all'attivo. Takao Saito ha creato un'opera che resterà per sempre nella storia e che ha rotto gli schemi della nona arte, ispirando alcuni dei più grandi autori giapponesi e americani di sempre.

James Bond di Ian Fleming e The Punisher sono solo due delle molte opere occidentali che hanno preso ispirazione dal gekiga a tema noir chiamato Golgo 13, per non parlare dell'eredità che ha lasciato e lascia tutt'ora all'ambiente dei manga per adulti: i seinen. Ma da dove è partita la rivoluzione di Takao Saito?

Siamo in un periodo che intercorre tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '60. Il mondo della nona arte è dominato da un certo dio dei manga Osamu Tezuka. Occhioni grandi, corpi irrealistici, facce deformate e capelli a punta ispirati a Disney: questi erano i canoni imposti dallo strapotere commerciale di Tezuka e del suo capolavoro Tetsuwan Atom (1952-1968). Storie semplici e lineari che abbracciavano un pubblico per lo più giovane e si concetravano principalmente sui combattimenti.

Succede, però, che molti autori aspirano a qualcosa di più maturo, impegato, privo di quelle "immaginette stravaganti" come le descrivevano gli americani, che non prendevano sul serio le opere giapponesi. Takao Saito è il simbolo assieme a Tatsumi di questa volontà. I due, assieme ad altri autori, daranno origine a Studio Gekiga che stravolgerà il mercato Giapponese, facendo cambiare rotta anche ad Osamu Tezuka, che si dedicherà ad opere dal clima e tratto completamente diverso come La storia dei 3 Hadolf, dovendosi adeguare alle nuove esigenze del pubblico. Occhi piccoli, tratto realistico e storie di vita cruda, vita vissuta, per non parlare della profondità psicologica.

Il duo Koike-Kojima con Lone Wolf and Cub, Lady Snowblood e altri autori quali Ryoichi Ikegami sono figli di Saito e Tatsumi, fondatori del gekiga. Creeranno un nuovo canone che ispirerà il panorama editoriale americano e che darà vita a quello che sarà il futuro seinen, il manga per adulti moderno.

E voi cosa ne pensate dell'opera magna del padre del gekiga? Se potete, recuperate questo manga, fondamentale per chiunque voglia conoscere a fondo la storia della nona arte. Purtoppo Takao Saito, l'autore di Golgo 13 è venuto a mancare, ma la sua eredità e il suo nome non svaniranno mai.