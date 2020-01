Gon adulto di Hunter x Hunter prende vita con un Lowcost Cosplay

La rabbia di Gon esplose quando seppe della definitiva morte di Kaito, e ciò ebbe il risultato di far trasformare il protagonista di Hunter x Hunter grazie alla rimozione dei limiti del suo nen. Gon acquisì un fisico adulto mentre vestiva i panni da ragazzino, con i lunghissimi capelli neri che ondeggiavano per diversi metri.

Quei capelli sono sicuramente un incubo per chiunque voglia lanciarsi nel cosplay di questo personaggio di Hunter x Hunter. C'è chi utilizza trucchi chi cerca davvero di replicarli, ma ora arriva la soluzione del famoso Lowcost Cosplay. Il ragazzo diventato popolare per i suoi trucchi sulla rappresentazione dei personaggi si è lanciato in questa sfida, col risultato che potete vedere in calce.

L'ingegnoso cosplayer ha indossato la canotta bianca e il pantaloncino verde tipici di Gon Freecss in versione ristretta per simulare i vestiti piccoli per un adulto, mentre è riuscito a replicare i capelli lunghi con una... pentola. Sfruttando il riflesso deformato dall'utensile, il risultato finale della terza foto di Lowcost Cosplay ha riscosso l'apprezzamento dei fan di Hunter x Hunter per la somiglianza col personaggio.

Non è il primo cosplay del ragazzo a diventare virale: già diversi mesi fa aveva vestito i panni di Zoro con il solito ingegnoso modo di fare.